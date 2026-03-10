Одно слово приведет к запрету: для владельцев жилья готовят новую ловушку и наказание рублем

Главный редактор RT выступила с инициативой наказывать арендодателей, которые дискриминируют нанимателей с маленькими детьми.

Маргарита Симоньян, возглавляющая телеканал RT, предложить ввести административную ответственность за нежелание сдавать квартиры семьям, где есть маленькие дети. Свою мысль журналистка изложила в персональном Telegram-канале.

Главред RT обратила внимание на проблему, с которой сталкиваются некоторые родители. По ее наблюдениям, риелторы порой избегают взаимодействия с такими клиентами, поскольку владельцы недвижимости не горят желанием пускать жильцов с малышами.

Симоньян призналась, что обычно не является сторонницей введения жестких санкций или штрафов. Однако сложившуюся ситуацию она назвала именно тем исключительным случаем, когда подобные меры могут быть уместны и необходимы для защиты прав семей с детьми на арендном рынке.