Одно СМС решило все: техническая накладка спасла водителя от полутора лет без прав

Высшая судебная инстанция отменила решение о лишении прав, установив, что заседание прошло без участия автомобилистки по вине сотрудников суда. Об этом пишет ТАСС.

Верховный суд России вынес решение в пользу жительницы Сочи, лишенной водительских прав из-за технической ошибки судебных работников. Инцидент произошел после того, как Валентина Барчахова была остановлена полицейскими за управление автомобилем в нетрезвом виде.

При составлении протокола женщина дала согласие на получение уведомлений посредством СМС и указала свой номер телефона. Однако сотрудники Адлерского районного суда ошибочно направили сообщение о дате заседания на другие цифры. В результате автолюбительница не явилась на процесс, где ее заочно лишили прав на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Судья первой инстанции расценил неявку как умышленное затягивание дела. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменений. Барчахова обратилась в Верховный суд, указав на нарушение своих прав.

Изучив материалы, высшая судебная инстанция установила факт ошибки при рассылке. В решении указано, что предыдущие постановления подлежат отмене, а дело направляется на новое рассмотрение в тот же суд.