Одно сообщение способно открыть мошенникам доступ к данным: все происходит в дейтинг-сервисах
МВД: в Петербурге предупредили о новой схеме аферистов в дейтинг-сервисах
В Санкт-Петербурге злоумышленники начали активнее применять схемы обмана через сервисы знакомств. Под предлогом продолжения общения они убеждают пользователей устанавливать вредоносные программы, пишет КП-Петербург.
Правоохранители предупредили о новой волне мошенничества на сайтах и в приложениях для знакомств. Злоумышленники создают убедительные анкеты и ведут общение так, чтобы не вызвать подозрений у потенциальной жертвы.
Как работает схема обмана
После непродолжительной переписки собеседник предлагает перенести общение в другой мессенджер или установить дополнительное приложение. Такие предложения используются для распространения вредоносного программного обеспечения.
Опасность скрывается в ссылках и приложениях
Одним из распространенных сценариев стало предложение скачать сервис для обмена фотографиями. После установки программы мошенники могут получить доступ к устройству пользователя и его личным данным.
Чем грозит заражение устройства
По данным правоохранителей, вредоносное ПО способно предоставить злоумышленникам доступ к аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах. В результате преступники могут читать переписку, рассылать сообщения от имени владельца профиля и использовать похищенную информацию в дальнейших мошеннических схемах.
Как защитить себя от аферистов
Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Также следует с осторожностью относиться к предложениям быстро перенести общение на сторонние платформы, особенно если собеседник настаивает на этом.