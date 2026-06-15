Одно сообщение способно открыть мошенникам доступ к данным: все происходит в дейтинг-сервисах

В Санкт-Петербурге злоумышленники начали активнее применять схемы обмана через сервисы знакомств. Под предлогом продолжения общения они убеждают пользователей устанавливать вредоносные программы, пишет КП-Петербург.

Правоохранители предупредили о новой волне мошенничества на сайтах и в приложениях для знакомств. Злоумышленники создают убедительные анкеты и ведут общение так, чтобы не вызвать подозрений у потенциальной жертвы.

Как работает схема обмана

После непродолжительной переписки собеседник предлагает перенести общение в другой мессенджер или установить дополнительное приложение. Такие предложения используются для распространения вредоносного программного обеспечения.

Опасность скрывается в ссылках и приложениях

Одним из распространенных сценариев стало предложение скачать сервис для обмена фотографиями. После установки программы мошенники могут получить доступ к устройству пользователя и его личным данным.

Чем грозит заражение устройства

По данным правоохранителей, вредоносное ПО способно предоставить злоумышленникам доступ к аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах. В результате преступники могут читать переписку, рассылать сообщения от имени владельца профиля и использовать похищенную информацию в дальнейших мошеннических схемах.

Как защитить себя от аферистов

Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из неизвестных источников. Также следует с осторожностью относиться к предложениям быстро перенести общение на сторонние платформы, особенно если собеседник настаивает на этом.