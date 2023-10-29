Одной из самых современных в Московской области является новая подстанция скорой помощи в Кашире

После переезда в новое здание на улице 1-я Дзержинская условия работы парамедиков улучшились в разы. Была обновлена материальная база и парк машин. А совсем недавно на службу заступил новенький автомобиль «ГАЗ».

«Мы получили новую машину марки Газель Next. Она оснащена дизельным двигателем, соответствует всем современным требованиям. Поскольку машина тяжелая, она себя показывает хорошо как в черте города, так и на сельских дорогах. У нее хорошая проходимость. Очень приятно получать новую технику. За последние два года наш автопарк полностью обновился. У нас полностью новые машины», — отметил механик Каширской ПСМП Вадим Жариков.

Внутри автомобиль предусматривает полную комплектацию. Здесь находятся различные передвижные носилки и стеллаж с медицинским оборудованием, в который встроена портативная раковина, кислородный баллон, сейф, урна и прочее, необходимое для спасения жизни человека. Присутствует множество розеток как внутри салона, так и снаружи. Предусмотрено два места для медицинского персонала. А на стене, которая разделяет кабину водителя и кузов, находится лампа для кварцевания, а также включатели освещения и вентиляции салона.

«Машина оборудована дефибриллятором, аппаратом вспомогательной вентиляции легких, искусственной вентиляции легких. Есть носилки, так называемый „щит“. Используем их в дорожно-транспортных происшествиях при переломах позвоночника для транспортировки пострадавших. Очень хорошо, что есть инфузионная сумка с подогревом. Даже когда холодно, растворы остаются теплыми. Их можно сразу капать пациентам», — рассказал Роман Абрамов, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи.

Уже сегодня новая машина скорой помощи вышла на первые выезды. Всего на подстанции скорой помощи в Кашире предусмотрено семь бригад и десять автомобилей. Три из них — резервные.