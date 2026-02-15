«Одноклассники на одну ночь»: 300 китайцев «взяли штурмом» школу в Териберке

Минувшая ночь в Териберке выдалась необычной не только для местных жителей, но и для 300 путешественников из Китая. Туристический поток, рванувший за авророй, столкнулся с суровой реальностью Кольского полуострова, превратив здание местной школы в импровизированную гостиницу.

Как рассказал изданию «СеверПост» мурманский гид и фотограф Руслан Тулупов, размещение в образовательном учреждении стало вынужденной мерой из-за дорожной обструкции. Когда путь к долгожданному северному сиянию оказался заблокирован, автобусы с гостями из Поднебесной развернулись в сторону единственного доступного убежища.

«Все этажи школы, всё было «застелено» китайцами», — подметил собеседник, описывая масштаб ночного «исхода».

Коридоры и классы превратились в спальные кварталы: одни путешественники разместились прямо на полу, другие проявили чудеса альпинизма, соорудив ночлег на подоконниках.

Интересно, что гости из Китая отнеслись к форс-мажору с философским спокойствием. Как будто привыкли к такому. Первыми освоили гимнастические маты, которые школьная администрация предусмотрительно расстелила на полу, именно представители Поднебесной. И лишь спустя время к ним присоединились «соседи по несчастью» — путешественники из стран СНГ, которые также оказались заложниками погоды и бездорожья.

Таким образом, минусовая температура за бортом и отсутствие нормального проезда подарили гостям уникальный опыт: вместо вида на северное сияние они получили вид на школьную доску, а вместо номеров люкс — тепло и крышу над головой, что в условиях Заполярья уже немало.

