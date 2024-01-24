Одновременно четыре новых детских сада возводят в подмосковном ЖК «Одинцово-1»

Девелопер компания ПИК ведет строительство четырех дошкольных учреждений за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории жилого комплекса «Одинцово-1» в одноименном городском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что на сегодняшний день на трех объектах полностью возведены монолитные каркасы зданий и продолжается кладка стен с организацией инженерных сетей, а в четвертом здании идут монолитные работы.

Примечательно, что в каждом из дошкольных учреждений запроектированы универсальные залы для занятия музыкой и физкультурой, медицинский и методический кабинеты, комнаты для персонала, а также кружковые. На прилегающей территории оборудуют теневые навесы, игровые и спортивные площадки.