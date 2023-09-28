Одну из школ в Подмосковье назвали именем лейтенанта Зернова, погибшего в зоне проведения СВО

Федюковская средняя общеобразовательная школа Подольска будет носить имя лейтенанта Вооруженных Сил России Дмитрия Зернова, который погиб в ходе специальной военной операции, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, передает «РИА Новости».

«Присвоить имя Д. И. Зернова Муниципальному общеобразовательному учреждению Федюковской средней общеобразовательной школе», — говорится в постановлении.

В документе уточняется, что Зернов был лейтенантом ВС России. Он погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО на территории Луганской Народной Республики.