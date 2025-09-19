Одну выплату для многодетных в России предложили назвать иначе

В России выступили с предложением по поводу новой меры поддержки многодетных семей. Выплату следует назвать «семейным капиталом», а не «отцовским». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова также приводит ТАСС .

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская высказала свое мнение о предлагаемой новой мере поддержки семей с тремя и более детьми. Она считает, что выплаты семьям нужны, но название «отцовский капитал» не подходит.

Ярославская предложила называть эту выплату «семейным капиталом». Она пояснила, что, если семья при рождении третьего ребенка будет получать от государства 1 млн руб., это будет правильным решением. Также она добавила, что название «материнский капитал» ей тоже не кажется идеальным.

