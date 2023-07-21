Офис МФЦ откроется в жилом комплексе Ленинского городского округа
Фото: [пресс-служба Мингосуправления МО]
В сентябре в динамично развивающемся жилом комплексе «Пригород Лесное» появится полноценный многофункциональный центр.
Жители смогут получать необходимые справки, оформлять пособия, заключать сделки с недвижимостью и пр. в пешей доступности от дома.
Глава г. о. Ленинский Алексей Спасский рассказал, что под офис МФЦ уже выделено помещение площадью 140 кв. м на первом этаже жилого дома № 5 ул. Современников в деревне Мисайлово. Здесь организуют 4 универсальных окна для приема заявителей, а также 8 мест самостоятельного доступа к федеральному и региональному порталам госуслуг через интернет. Офис в высокой стадии готовности, сейчас там идут отделочные работы, закупается оборудование, расставляется мебель.
«В Ленинском городском округе работают три офиса «Мои документы» – в Видном, Лопатине и в ЖК «Бутово Парк» на 62 окна в общей сложности», — добавил глава г. о. Ленинский Алексей Спасский.