Офис МФЦ откроется в жилом комплексе Ленинского городского округа

Жители смогут получать необходимые справки, оформлять пособия, заключать сделки с недвижимостью и пр. в пешей доступности от дома.

Глава г. о. Ленинский Алексей Спасский рассказал, что под офис МФЦ уже выделено помещение площадью 140 кв. м на первом этаже жилого дома № 5 ул. Современников в деревне Мисайлово. Здесь организуют 4 универсальных окна для приема заявителей, а также 8 мест самостоятельного доступа к федеральному и региональному порталам госуслуг через интернет. Офис в высокой стадии готовности, сейчас там идут отделочные работы, закупается оборудование, расставляется мебель.