Офисное кресло старит быстрее, чем кажется: врач назвала три правила долгой и крепкой жизни

Врач Бренда Лау в беседе с Men’s Health назвала три ключевые составляющие здорового старения. По ее словам, первое, от чего стоит отказаться, — это длительное сидение. Она отметила, что комфорт современной жизни незаметно истощает силы: офисные кресла лишают движения, а телевизор вытеснил прогулки. Это, по мнению Лау, не личная ошибка каждого, а созданная среда, поэтому важно двигаться в течение дня.

Второй обязательный элемент — сильные мышцы и прочные кости. Для их сохранения, утверждает врач, одних кардионагрузок вроде ходьбы недостаточно, поскольку они работают прежде всего на сердечно-сосудистую систему. Необходимо заниматься именно силовыми тренировками.

Третья рекомендация касается питания. Лау посоветовала увеличить долю белка в рационе, объяснив, что для построения крепких мышц и костей нужна энергия, причем с возрастом ее требуется больше, чем многие привыкли думать, хотя конкретное количество варьируется индивидуально.