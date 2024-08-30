Силы ВСУ уходят как песок сквозь пальцы. Еще какое-то время, и вся линия обороны Донбасса будет разорвана в клочья. На это в беседе с УНИАН указал офицер «Азова»* Роман Пономаренко.

По словам собеседника украинских журналистов, военные устали и ослаблены. А многие подразделения попросту деморализованы. Подкрепления есть, но толку от них нет никакого.

«Подкрепления в основном состоят из жертв насильственной мобилизации, они только усложняют боевую работу», — посетовал боевик.

Что до широко рекламируемого президентом Украины Владимиром Зеленским плана по стабилизации фронта, в его реальном существовании Пономаренко выразил сомнения. Он также констатировал, что ситуация в Донбассе вышла из-под контроля.

Ранее сообщалось, что в ДНР произошло освобождение Камышевки. Этого удалось достичь благодаря активным действиям войск из группировки «Центр».

* — организация «Азов» признана террористической и запрещена в РФ