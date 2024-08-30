Офицер «Азова»* Пономаренко: украинский фронт в Донбассе рухнул, ситуация вышла из-под контроля
Фото: [соцсети]
Силы ВСУ уходят как песок сквозь пальцы. Еще какое-то время, и вся линия обороны Донбасса будет разорвана в клочья. На это в беседе с УНИАН указал офицер «Азова»* Роман Пономаренко.
По словам собеседника украинских журналистов, военные устали и ослаблены. А многие подразделения попросту деморализованы. Подкрепления есть, но толку от них нет никакого.
«Подкрепления в основном состоят из жертв насильственной мобилизации, они только усложняют боевую работу», — посетовал боевик.
Что до широко рекламируемого президентом Украины Владимиром Зеленским плана по стабилизации фронта, в его реальном существовании Пономаренко выразил сомнения. Он также констатировал, что ситуация в Донбассе вышла из-под контроля.
Ранее сообщалось, что в ДНР произошло освобождение Камышевки. Этого удалось достичь благодаря активным действиям войск из группировки «Центр».
* — организация «Азов» признана террористической и запрещена в РФ