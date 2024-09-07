Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский высказался о потенциальной потере Покровска (Красноармейска). Он заявил, что это может привести к каким-то катастрофическим последствиям для украинской армии.

Город Покровск в западной части Донецкой области имеет большое стратегическое значение для ВСУ. Это может стать отдельным укрепрайоном, бастионом, логистическим и командным центром. Однако ВС РФ выдавливают противника из Покровска и ближайших территорий. Это подтверждает и Денис Ярославский. По его словам, давление в поселении усилилось, ВСУ теряют хватку и уже не могут оказывать сопротивления. Большинство опытных военных сослали под Курск.

«Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта», — сказал Ярославский.

Также Ярославский уверен, что потеря Киевом Покровска станет сильным ударом, учитывая, что ВСУ уже сдали Соледар и Артемовск.

Ранее сообщалось, что при ударе по учебному центру в Полтаве украинцы потеряли 500 обученных военных.