Украинцы потеряли ранеными и убитыми порядка 500 специалистов в результате удара, который 3 сентября был нанесен по учебному центру в Полтаве. Как сообщил РИА Новости высокопоставленный военный источник, среди них были наемники из европейских стран.

«Среди погибших и раненых военнослужащие ВСУ и нацгвардии - специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных», - приводит полученные данные информационное агентство.

В минувший вторник СМИ Украины проводили информацию о двух мощных взрывах, прогремевших в Полтаве. Позже выяснилось, что был атакован местный учебный центр. На следующий день известный медик рассказал о причинах такого большего числа погибших, призвав к ответу добровольцев и медицинское командование.

Ранее сообщалось о том, что житель столицы тайно отправился на специальную военную операции. Пока супруга с дочерью набирались сил в отпуске за пределами России, мужчина принял решение взяться за оружие.