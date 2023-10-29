«Офицеры России» побывали в детской поликлинике городского округа Кашира
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Представители отделения общественной организации «Офицеры России» в городском округе Кашира Московской области посетили детскую поликлинику местной больницы.
Участие во встрече приняли руководитель исполкома отделения «Офицеров России» Вячеслав Кузнецов и его заместитель Дарья Котюнина, которая также является членом молодежного парламента городского округа Кашира.
Гости выразили благодарность медикам за их работу и неравнодушие к больным, которые к ним обращаются. Также Дарья Котюнина рассказала о поддержке медикам.
«Мы продолжаем оказывать помощь медицинским работникам городского округа Кашира и передаем для них медицинскую обувь», — отметила она.
Заботу проявляют и о пациентах: в связи с наступлением осеннего сезона для родителей, которые приходят с детьми в поликлинику, стали передавать бахилы.