«Офицеры России» побывали в детской поликлинике городского округа Кашира

Участие во встрече приняли руководитель исполкома отделения «Офицеров России» Вячеслав Кузнецов и его заместитель Дарья Котюнина, которая также является членом молодежного парламента городского округа Кашира.

Гости выразили благодарность медикам за их работу и неравнодушие к больным, которые к ним обращаются. Также Дарья Котюнина рассказала о поддержке медикам.

«Мы продолжаем оказывать помощь медицинским работникам городского округа Кашира и передаем для них медицинскую обувь», — отметила она.

Заботу проявляют и о пациентах: в связи с наступлением осеннего сезона для родителей, которые приходят с детьми в поликлинику, стали передавать бахилы.