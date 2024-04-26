Оформить «Госключ» в МФЦ теперь можно во всех округах Подмосковья

Оформить «Госключ» теперь можно в ста тридцати восьми подразделениях МФЦ.

Процедура подтверждения личности для оформления электронной подписи доступна в многофункциональных центрах во всех округах региона, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, оформить «Госключ» можно во всех крупных офисах МФЦ и в шестнадцати отдаленных территориальных подразделениях. Для подтверждения личности нужны будут паспорт и смартфон, напомнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о самых востребованных цифровых сервисах Московской области.