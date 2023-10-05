Оформить субсидию на ЖКУ в Московской области можно на «Доброделе»

В ведомстве уточнили, что для этого в приложении нужно перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Дом и ЖКХ» — «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Воспользоваться данной услугой могут те, кто прописан в Подмосковье и имеет расходы на коммунальные услуги больше 22% от совокупного дохода семьи. Отметим, что субсидия рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения. Скачать приложение можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.