Офтальмолог Гусев предупредил о риске слепоты из-за модной операции по смене цвета глаз

Офтальмолог, заместитель главного врача сети «Счастливый взгляд» Виктор Гусев в разговоре с « Лентой.ру » предупредил о крайне опасных последствиях набирающей популярность операции по изменению цвета глаз. По его словам, спрос на эту процедуру в Москве и Санкт-Петербурге активно подогревают рекомендации блогеров.

Врач пояснил, что существует два основных способа навсегда сменить цвет радужки. Первый — лазерное разрушение тёмного пигмента, в результате которого карие глаза становятся голубыми; этот метод сравним с удалением татуировки. Второй — кератопигментация, или татуаж роговицы, при котором краситель вводится прямо в прозрачную часть глаза. Обе процедуры, как подчеркнул Гусев, фактически необратимы и сопряжены с высочайшим риском слепоты. При этом ни клиники, которые их предлагают, ни используемые ими материалы не имеют необходимых сертификатов.

Гусев предостерёг, что последствия таких вмешательств включают множество офтальмологических заболеваний — от глаукомы до острых и хронических воспалений, и негативно сказываются на общем состоянии организма. Он сравнил риск осложнений с русской рулеткой: некоторым может повезти, а кто-то навсегда лишится главного инструмента взаимодействия с миром — зрения.