Офтальмолог Саганенко: четыре неочевидных фактора снижают зрение и ведут к слепоте

Врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко в беседе с «Газетой.ру» рассказал, какие факторы способны привести к снижению зрения и даже слепоте. Среди них не только привычка проводить время за телефоном и компьютером.

В первую очередь для сохранения своего зрения стоит позаботиться о своем рационе. В ежедневном меню обязательно должны быть продукты с лютеином и каратиноидами, а также омега-3 жирными кислотами.

«Для профилактики нужно есть «цветные продукты» – красный перец, шпинат, яичный желток, а также жирную холодноводную рыбу. Вариантом может быть прием витаминно-минеральных комплексов», — отметил врач.

После неправильного питания вторым фактором риска выступает недостаток естественного освещения. Если мало гулять, жить в постоянно затемненной среде, то можно заработать близорукость.

Специалист также не рекомендовал часто трогать глаза, подвергать их трению и другим манипуляциям. Как правило, это любят делать на фоне аллергической реакции. Трение глаз вызывает истончения и выпячивания роговицы.

Четвертый уже более известный фактор, о вреде которого говорят все врачи: курение. Никотин негативно влияет на сосуды всего организма, в том числе и в глазах. При осложнении глаз будет постепенно отмирать, подводя человека к слепоте.

Поддерживать свое зрение нужно зарядкой, правильным питанием, прогулками, а также регулярно осматриваясь у врачей.

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