Огонь чужой веры: в РПЦ призвали христиан отказаться от главного зрелища Масленицы

Священнослужитель Русской Православной Церкви (РПЦ) высказал четкую позицию относительно одного из самых зрелищных масленичных обрядов. Протоиерей Владислав Береговой в беседе с REGIONS заявил, что сожжение чучела на Масленицу является действием, неприемлемым для православного христианина.

По словам отца Владислава, исторически сложившийся праздник с его гуляниями и угощениями в последнее время дополнился элементами, которые не соответствуют христианскому мировоззрению. По этой причине лучше не приобщаться к традициям, которые не сходятся с верой.

«Помимо просто веселых торжеств, вдруг к этим дням привязалось сожжение чучела зимы. Я убежден, что для христианина сожжение чучела Масленицы, зимы и чего-нибудь еще персонифицированного категорически неприемлемо», — заявил отец Владислав.

Он отметил, что в ряде регионов, где светские власти конструктивно взаимодействуют с духовенством, от подобной практики уже отказались.

Священнослужитель рекомендовал верующим сознательно подходить к участию в народных гуляниях. По его мнению, с праздника, центральным элементом которого становится ритуальное сожжение, православному христианину стоит уйти, чтобы не участвовать в действии, противоречащем вере.

Эта позиция обозначает определенную границу между культурно-фольклорной традицией и религиозной практикой, призывая верующих сосредоточиться на духовной подготовке к Великому посту, который начинается сразу после Масленичной недели.

