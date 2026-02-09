«Встану и пойду»: священник раскрыл смысл притчи о блудном сыне перед Великим постом

За две недели до наступления Великого поста православный мир отмечает особое воскресенье — Неделю о блудном сыне. Как узнал REGIONS , в этот день в храмах звучит знаменитая евангельская притча, которая служит камертоном для всего последующего периода воздержания. Как поясняют священнослужители, смысл этой даты заключается не в порицании греха, а в торжестве милосердия и напоминании о том, что шанс на возвращение к духовным истокам есть у каждого.

Подмосковный священник Матвей Степанов подчеркивает, что история о молодом человеке, промотавшем наследство и дошедшем до крайней нищеты, — это прежде всего рассказ о любви.

«Главный смысл этой истории — в безграничной любви Отца, который символизирует Бога. Он не бежит за сыном, не принуждает его вернуться, но всегда ждет и, видя искреннее раскаяние, первым бежит навстречу, чтобы обнять и простить», — объясняет Матвей Степанов.

Это повествование становится своего рода психологическим фундаментом, избавляющим человека от отчаяния перед лицом собственных ошибок.

Подготовка к посту в церковной традиции лишена мрачного настроя, так как притча задает вектор радостного обновления. По словам Матвея Степанова, эта история помогает преодолеть страх и отчаяние, напоминая, что путь назад открыт всегда, независимо от тяжести ошибок или глубины падения. Священник подчеркивает: принципиально важно лишь решиться на первый шаг, повторив поступок героя притчи, который нашел в себе силы вернуться к родителю. Именно с таким настроем верующие призываются начать свое покаянное путешествие, воспринимая пост не как тяжкое бремя, а как долгожданное возвращение домой после долгого скитания.

Богослужебные особенности этого периода добавляют историческому контексту глубокую эмоциональную окраску. На воскресной службе исполняется 136-й псалом «На реках Вавилонских», мелодия которого передает тоску души по утраченному раю. Вслед за этим воскресеньем наступает «пестрая» седмица. Как уточняет священник, такой график, где в среду и пятницу разрешена рыба, помогает организму и психике человека мягко адаптироваться к ровному и осознанному ритму ограничений.

Таким образом, Неделя о блудном сыне выступает важным этапом внутренней инвентаризации. Церковь призывает верующих отбросить ложный стыд и гордость, чтобы к 23 февраля — дате начала Великого поста в текущем году — подойти с ясным пониманием цели. Это время задуматься о жизни и осознать, что двери дома всегда открыты для того, кто решился на первый шаг к прощению.

