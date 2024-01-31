Огонь из Семейного очага, зажженного на выставке «Россия», доставили в Подмосковье

Семья Негиных, состоящая из Святослава, Марии и их пятерых детей, забрали лампадку с огнем в одном из ЗАГСов Москвы и доставили ее в Московский областной Дворец бракосочетания, расположенный в парке Патриот в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области.

Напоминаем, что огонь для «Сердца России» привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Это Родина святых Петра и Февронии, ставших прародителями Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

«Наша семья представляла регион на всероссийском конкурсе «Родные — Любимые». И на главной сцене в завершении всего этого форума был зажжен огонь, который привезен из Свято-Троицкого монастыря Петра и Февронии. Сегодня мы доставили его частичку в Подмосковье. Мы очень счастливы, что именно нам доверили эту миссию», — рассказал Святослав Негин.

Примечательно, что в церемонии передачи огня принимала участие еще одна многодетная семья из Подмосковья — Алексей и Ольга Танюшкины с сыновьями — 16-летним Георгием, 12-летним Захаром и 4-летним Гришей.