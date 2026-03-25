«Огонь, который не жжет»: ученые из Курчатовского института измерили температуру Благодатного огня и нашли разгадку

Каждый год в Великую субботу тысячи паломников в храме Гроба Господня становятся свидетелями явления, которое кажется невозможным с точки зрения физики. Благодатный огонь, вынесенный из Кувуклии, в первые минуты не обжигает — верующие умываются им, проводят по лицу, держат в руках, и это не оставляет ожогов. Лишь спустя некоторое время пламя приобретает обычную температуру. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос дали российские ученые, которые провели первые в истории научные измерения прямо в момент схождения огня.

Холодная плазма: что это и при чем здесь Благодатный огонь

В 2008 году в Иерусалим отправился заведующий сектором Института атомной энергии имени Курчатова Андрей Волков. Физик-экспериментатор, занимавшийся изучением низкотемпературной плазмы, взял с собой специально собранный измерительный комплекс — осциллоскоп, усиленный чувствительной антенной и защитой от статического напряжения.

«Судя по многочисленным описаниям, появление Благодатного огня сопровождается появлением плазмы, которая внешне очень напоминает низкотемпературную, — объяснил Волков. — Например, известно, что какое-то время этот Огонь совершенно не обжигает руки и лицо».

Что такое низкотемпературная плазма? Это ионизированный газ с температурой всего 40–80 градусов Цельсия. В отличие от высокотемпературной плазмы (5000–7000 градусов, которую используют в хирургических скальпелях), она способна не резать ткани, а заживлять раны. Именно такой тип плазмы, по мнению ученого, появляется в момент схождения Святого света.

Измерения, которые подтвердили чудо

Результаты эксперимента, проведенного Волковым, оказались сенсационными. Приборы зафиксировали три необъяснимых факта:

Во-первых, в храме, где нет никаких условий для возникновения плазмы (жарко, сухо, отсутствует проводящая влажность), появилось плазменное образование.

Во-вторых, зафиксирована аномальная электрическая заряженность воздуха. Многие паломники и раньше рассказывали, что в момент схождения огня у них волосы на руках встают дыбом — это признак огромной разности электрических потенциалов.

В-третьих, в 15:04 по местному времени, незадолго до того, как Иерусалимский патриарх вышел из Кувуклии с горящей свечой, прибор зафиксировал мощный низкочастотный электрический разряд — резкий импульс, который больше не повторялся за шесть с половиной часов наблюдений.

«Почему это важно? — говорит Волков. — Получается цельная картина: появление плазмы в храме само по себе чудо, поскольку нет никаких условий для ее возникновения. Необъяснимая электрическая заряженность воздуха — тоже. И наконец, появление Огня сопровождается электрическим разрядом. Все это имеет одну природу».

Температура Благодатного огня: цифры, которые удивляют

В 2016 году эксперимент повторил клирик Воронежской епархии, ученый-физик отец Геннадий Заридзе. Он использовал лазерный пирометр и серебряную пластину, защищенную изоляцией от ожогов.

Результат оказался поразительным. В первые минуты после схождения температура Благодатного огня составила всего 42 градуса — это температура холодной плазмы, которая не может существовать в атмосфере самостоятельно. Через 15 минут тот же огонь разогрелся до 360 градусов, что соответствует обычному пламени.

Единственный известный науке аналог

Волков также указал на единственный природный аналог, с которым можно сравнить Благодатный огонь, — это огни святого Эльма. Они возникают на мачтах кораблей при большой разности электрических потенциалов между облаками и водой и при очень высокой влажности.

Но в храме Гроба Господня на Пасху, как правило, жарко и сухо. Нет ни проводящей влажности, ни грозы. И тем не менее явление происходит: «Разве это не подтверждение его чудесности?» — заключает ученый.

Взгляд из Церкви

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин в 2009 году заявил, что исследования российских физиков «свидетельствуют о необычной, чудесной природе этого явления». Академик Павел Флоренский (внук известного богослова) подчеркнул: в момент схождения огня происходит мощный электроразряд, и ничего подобного в храме в тот момент не было: «Так что мы и научным фактом подтвердили необычность, то есть чудесность этого явления», — резюмировал он.

Что это значит для верующих и скептиков

Для одних эти измерения — лишнее подтверждение того, что чудо действительно происходит. Для других — попытка объяснить необъяснимое с помощью науки. Но и те, и другие сходятся в одном: явление, которое происходит в иерусалимском храме на протяжении почти двух тысячелетий, не имеет простого и очевидного объяснения.