Огонь не сойдет и мир рухнет: за чем нужно следить 12 апреля, чтобы распознать Второе пришествие

Епископ Силуан опроверг популярный миф о связи Благодатного огня с концом света. Узнайте, какой трагический признак в поведении людей священник считает главным предвестником Второго пришествия. Об этом пишет РИА Новости.

В Русской православной церкви назвали духовные признаки близости конца времен

В преддверии главного христианского праздника представители духовенства напомнили о подлинных эсхатологических ориентирах. Вопреки популярным народным убеждениям, ключевые предзнаменования грядущих перемен кроются не во внешних чудесах, а в состоянии человеческих душ.

Оскудение любви как главный библейский ориентир

Епископ Павлово-Посадский Силуан, занимающий пост викария патриарха и заместителя управляющего делами Московской патриархии, разъяснил позицию церкви относительно Второго пришествия. На тематической пресс-конференции он отметил, что широко известное поверье о зависимости конца света от схождения Благодатного огня не имеет библейского основания. По словам священнослужителя, Священное Писание выделяет гораздо более значимый и печальный критерий — глобальное исчезновение любви среди людей из-за роста числа преступлений и беззаконий. Епископ подчеркнул, что критический уровень враждебности в социуме, подавляющий милосердие, является самым явным сигналом приближения финала истории.

Чудо Пасхи выше земных ограничений

Несмотря на то что в 2026 году праздничные мероприятия в Иерусалиме проходят в условиях жестких мер безопасности, а святыни Старого города недоступны для массового посещения, в РПЦ призывают не терять надежды. Епископ Силуан выразил уверенность, что Всемогущий Творец способен явить чудо вопреки любым физическим преградам. Он напомнил, что центральным чудом православия считается сама Пасха, которая совершается в каждом храме вне зависимости от географии. Вопрос схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня остается волеизъявлением Господа, в то время как верующие готовятся отметить Светлое Воскресение Христово 12 апреля.