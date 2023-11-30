Огонь не утихает: площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до трех тысяч квадратов

Об обстановке с тушением пожара на рынке в Ростове-на-Дону проинформировали в городской администрации в соцсетях. Отмечается, что площадь возгорания увеличилась до 3000 кв. м.

Там также пояснили, что из-за ЧП экстренно перекрыты четыре расположенные рядом с рынком улицы.

Как заверили в мэрии, в настоящее время угрозы распространения огня на жилые строения нет. О пострадавших в ходе пожара не сообщается.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы горит трансформаторная будка, жители многоэтажки сидят без света.