Огонь в багажнике и «почтовый экспресс»: как Благодатный огонь повезут в Россию и Европу под ракетами

В Иерусалиме, где последние недели свистят ракеты, а осколки падают на крышу Храма Гроба Господня, началась необычная логистическая операция. Израильские власти впервые за долгие годы готовят вывоз главной христианской святыни не только самолетами, но и наземным транспортом.

Посол Израиля в Румынии Лиор Бен Дор 24 марта 2026 года сделал заявление, которое облетело мировые агентства: «Государство Израиль принимает все необходимые меры для доставки Благодатного огня из Иерусалима в Румынию». Причина такой спешки проста: аэропорты, откуда традиционно вылетали «огонь-рейсы», либо закрыты, либо работают с перебоями из-за продолжающейся войны с Ираном.

«Несмотря на угрозы»: как вывозят огонь из Иерусалима

Обычно в Великую субботу, сразу после схождения огня, лампады забирали специальные делегации. В Москву святыню традиционно доставлял борт «Роскосмоса» — самолет «Сергей Королев», который обычно перевозит космонавтов с Байконура. Но в этом году ситуация иная.

«Несмотря на угрозы безопасности, вызванные попытками Ирана атаковать святые места в Иерусалиме, логистическая подготовка к этому особому моменту уже ведется», — заявил посол Бен Дор.

Израильские власти работают над тем, чтобы обеспечить безопасные условия для «этой давней и глубоко значимой традиции». По словам дипломатов, главная цель — сохранить возможность для миллионов верующих приобщиться к празднику, даже если в самом храме на церемонии не будет привычного многотысячного ликования.

Аэропорты закрыты: огонь поедет по земле

Российские регионы уже начали искать альтернативные пути. В Липецке, куда святыню традиционно доставляли специальным чартерным рейсом, аэропорт закрыт с начала военных действий.

«Предприятие не станет рисковать и нарушать запрет Росавиации», — сообщили в НЛМК, который раньше помогал с перевозкой.

Выход нашли неожиданный. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил: Благодатный огонь привезут… на автомобиле. Сначала святыню доставят в Задонск, а в сам Липецк — уже в воскресенье вечером, к пасхальному богослужению: «Решение найдено», — коротко сообщил губернатор после встречи с митрополитом Липецким и Задонским Арсением.

Такой опыт у региона уже есть: в 2020 и 2021 годах, когда из-за пандемии авиасообщение было ограничено, огонь тоже возили наземным транспортом.

Кипрский вариант: если не привезут, зажгут на месте

Еще сложнее ситуация на Кипре. Там за последние годы сложилась традиция: Благодатный огонь доставляют специальным авиарейсом в Ларнаку, а затем быстро развозят на мотоциклах и машинах по всем храмам и монастырям.

Но в этом году, как пояснил председатель Ассоциации теологов Кипра Христакис Евстатиу, вероятность того, что огонь прибудет из Иерусалима, «крайне мала». Военный конфликт нарушил авиасообщение, и в стране действуют жесткие ограничения на использование аэропортов.

Однако на Кипре уже придумали, как выйти из положения. Если огонь не удастся доставить, его зажгут на месте — от неугасимых лампад в алтарях церквей. Как напоминают местные богословы, так делали еще недавно в отдаленных деревнях Кипра, и это не влияло на духовную суть праздника.

Почтовый экспресс по-русски: от Задонска до Владивостока

В России логистическая цепочка выглядит так: сначала огонь доставляют из Иерусалима в Москву. Традиционно это делает делегация Фонда Андрея Первозванного на спецрейсе. В 2026-м, несмотря на все сложности, фонд планирует выполнить миссию — хотя, возможно, формат изменится.

Из Москвы святыню развозят по епархиям. В Липецке, например, ее повезут на машине. В другие регионы — где самолетом, где автомобилем, а где и по железной дороге. Главное, чтобы к пасхальной службе 12 апреля огонь оказался в каждом храме.

Как заметил в своем Telegram-канале липецкий губернатор, «в этом году у нас будет особенная Пасха». И похоже, особенной она будет не только для Липецка, но и для всей страны.