Огонь в груди: скрытая угроза храпа кроется в желудке у спящего

Врач Александр Калинкин в эфире федерального канала рассказал о неочевидном факторе, способствующем появлению храпа. По словам специалиста, виной всему может быть обычная изжога, вызывающая отек дыхательных путей, пишет Лента.ру.

Известный российский сомнолог Александр Калинкин раскрыл нестандартную причину возникновения храпа во сне. Своими наблюдениями медик поделился со зрителями программы «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1».

Кандидат медицинских наук обратил внимание на связь между нарушением дыхания во сне и проблемами с пищеварением. Оказывается, провоцировать характерные ночные звуки способна банальная изжога. Механизм возникновения патологии достаточно прост: желудочная кислота забрасывается в пищевод, откуда попадает выше и раздражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Под воздействием кислоты ткани отекают.

Как пояснил сам Александр Калинкин, из-за отека дыхательные пути сужаются, их просвет становится меньше. Это объективно создает благоприятные условия для развития храпа. Таким образом, проблема, которую многие привыкли считать исключительно ЛОР-патологией или следствием лишнего веса, может крыться в состоянии желудочно-кишечного тракта.

