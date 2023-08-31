Огородник-рекордсмен из Луховиц вырастил очередную гигантскую тыкву

Житель Подмосковья Андрей Гусев вырастил тыкву весом почти шестьсот килограммов. Об этом сообщает сетевое издание «Луховицкие вести» .

Это уже не первая гигантская тыква, которую вырастил на своем приусадебном участке огородник-рекордсмен. В прошлом году в «Книгу рекордов России» была внесена выращенная им тыква Атланта весом 771 килограмм.

«За шесть лет выращивания поставил три рекорда России. Изначально хотел вырастить тыкву весом 800-850 килограммов <…>. В прошлом году приблизился к цели — тыква весила 771 килограмм. Чуть-чуть не добрала из-за ранних морозов», — поделился Гусев.

Нынешнюю тыкву Гусев назвал Воином, потому что она, по его словам, «сражалась за выживание». Сначала растение атаковали насекомые и болезни, а затем тыква пострадала от непогоды — ее листву побил град.

Шестисоткилограммовую тыкву мужчина вырастил в теплице. Еще один гигант — четырехсоткилограммовая тыква — выросла в открытом грунте. Оба растения поедут в Ставропольский край на чемпионат России, куда привезут огромные тыквы со всей страны.

Фото: [ Александр Дрожжин ]

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