«Ограничений не было»: россиянка рассказала об опыте работы волонтером на ОИ-2024

Журналистка холдинга РБК Алина Кравчук решила примерить на себя роль волонтера на Олимпийских играх в Париже. Ее отзывом о работе на международном спортивном мероприятии поделился mk.ru.

Заявку на участие Алина Кравчук подала в марте предыдущего года, не рассчитывая на оплату своего труда. Бесплатными для волонтеров оказались поездки в общественном транспорте и питание в кафе.

Перед Олимпиадой журналистка холдинга РБК прошла онлайн-курсы, чтобы лучше подготовиться к работе. В Париже она оказалась в команде волонтеров из разных стран, включая Германию, Португалию, США и не только. Самым старшим из добровольцев оказался Жан из Марселя, которому исполнилось 73 года.

Несмотря на опасения, Алина Кравчук не заметила никакого негативного отношения к ней и другим помощникам из России со стороны остальных волонтеров Олимпиады.

Ранее сообщалось о том, что участница Игр-2024 после финиша сделала предложение своему парню.