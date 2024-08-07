На Олимпиаде в Париже бегунья после финиша сделала предложение своему парню

Французская легкоатлетка Алис Фино после финиша на Олимпиаде в Париже сделала предложение своему парню, с которым живет уже на протяжении 9 лет. Об этом сообщает ресурс RMC Sport.

По словам спортсменки, она не дождалась заветных слов и решила взять ситуацию в свои руки. Интересно, что перед стартом девушка пообещала себе совершить заветный поступок, если уложится в девять минут. В итоге она пришла к финишу четвертой в забеге с препятствиями на 3000 метров. После она отправилась к трибуне, где и находился избранник. В подарок мужчина получил булавку с надписью «Любовь в Париже». Летние Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Ранее сообщалось о том, что сборная Московской области по хоккею на траве показали отличный результат на Спартакиаде среди учащихся. Атлеты не оставили никому шансов, сумев одолеть в финальном матче сборную столицы.