Ограничения для российских туристов: власти Таиланда удивили своим решением

Заболеваемость коронавирусом в Таиланде снова растет, в связи с чем власти рассматривают ряд ограничений. Выяснилось, собирается ли любимая для российских туристов страна вводить новые правила.

Информацию о заболеваемости в Таиланде и возможных ограничениях прокомментировал посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават. Он оценил ситуацию с вирусом в Королевстве как стабильную: инфекция уже не несет таких серьезных последствий, как это было в 2020-2021 годах, пишет РИА Новости.

По словам Вонгсинсавата, пока в тайские власти принимают предварительные меры, но новые ограничения по ковиду вводить не намерены. В том числе никаких правил не будет принято в отношении туристов, несмотря на печальную статистику с вирусом.

Напомним, по данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 выросла на 52% за последний месяц. Особенно непростая обстановка, как выяснили в организации, в РФ, Сингапуре и Италии.