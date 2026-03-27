Ограничения мобильного интернета в Петербурге: комитет по информатизации дал пояснения

Власти Северной столицы высказались о действующих в городе временных ограничениях мобильного интернета. В комитете по информатизации и связи подчеркнули, что ведомство не обладает полномочиями для ввода ограничений на работу сотовых операторов.

В ответ на обращения горожан чиновники рекомендовали использовать городскую сеть Wi-Fi SPB_FREE. Карта точек доступа доступна на официальном сайте и в чат-боте мессенджера MAX.

При подключении к городскому Wi-Fi необходимо пройти авторизацию — по номеру телефона или через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (ЕСИА).

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернета, 27 марта продолжают поступать сообщения о проблемах с доступом в сеть. За последние сутки зафиксировано 17 тысяч жалоб. Основная часть касается мобильного интернета, на домашний приходится заметно меньше обращений.