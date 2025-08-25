Ограничения на перелеты ввели в еще одном российском аэропорту

О введении временных ограничительных мер сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Соответствующая информация появилась в понедельник, 25 августа, в 13:04 по московскому времени.

В аэропорту Владикавказ (Беслан) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов, как пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил.

Такие ограничения обязательны и необходимы в текущих условиях. Они помогут избежать потенциальных угроз и повысить уровень безопасности на воздушных судах. В настоящее время точные сроки действия данных ограничений не уточняются. Данные о снятии ограничений будут опубликованы в официальных каналах Росавиации.

Ранее россиянам рассказали, как сейчас работают крупные российские аэропорты.