Ограничения на полеты сняли в аэропорту одного российского города
В Нижнем Новгороде разрешили прием и отправление воздушных рейсов
Об этом в своем телеграм-канале написал представитель агентства Артем Кореняко.
Из-за введенных ранее ограничений аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде не принимал и не выпускал воздушные рейсы. Они вступили в силу в 8:23 мск во вторник, 12 августа.
Менее чем через полчаса в соцсетях представителя Росавиации появились данные о снятии ограничительных мер. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось о приостановке рейсов в аэропортах Саратова и Пензы.