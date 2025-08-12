Ограничения на полеты сняли в аэропорту одного российского города

Об этом в своем телеграм-канале написал представитель агентства Артем Кореняко.

Из-за введенных ранее ограничений аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде не принимал и не выпускал воздушные рейсы. Они вступили в силу в 8:23 мск во вторник, 12 августа.

Менее чем через полчаса в соцсетях представителя Росавиации появились данные о снятии ограничительных мер. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось о приостановке рейсов в аэропортах Саратова и Пензы.