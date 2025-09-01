В Череповце улицы затопило из-за сильного ливня, из-за чего в некоторых частях города автомобильное движение встало намертво. Об этом также сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в местных властях.

В Череповце в результате сильного ливня подтопило улицы, дворы и дороги, сообщает губернатор Георгий Филимонов. Он отметил, что в понедельник, 1 сентября, в городе выпало 38 мм осадков, что составляет 67% от месячной нормы. Из-за такого количества дождя ливневая канализация не справилась с нагрузкой, что и привело к подтоплениям.

Мэр Череповца Роман Маслов добавил, что движение сильно заблокировано в районе проспекта Победы, где сошел сель на улице Судостроительной. Он сообщил, что уже начаты ремонтные работы — специальные службы активно работают на месте происшествия.

