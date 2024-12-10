Огромное дерево рухнуло на Бали на толпу туристов: есть жертвы

Поездка в один из самых популярных заповедников «Лес обезьян» на Бали закончилась трагедией для некоторых туристов. Как сообщает Shot, посетители оказались зажаты повалившимся деревом.

Тысячи отдыхающих посещают храмовый комплекс и живописный заповедник на Бали ежегодно. Однако 10 декабря для некоторых туристов посещение «жемчужины» острова закончилось травмами и летальным исходом.

По данным канала, огромное дерево неожиданно рухнуло на десятки человек в заповеднике. Не все успели отскочить в сторону, а некоторые растерялись или не смогли отбежать как можно дальше. В результате два человека скончались на месте — это две туристки из Южной Кореи. Еще один человек также попал под удар, но смог выжить. Его госпитализировали.

Как оказалось, ситуация не стала неожиданностью для жителей Бали: в сезон дождей и штормового ветра население заблаговременно предупреждают о падении деревьев.

Ранее сообщалось, что мужчина скончался во время сеанса массажа на Пхукете.