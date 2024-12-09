Турист умер во время сеанса массажа в Таиланде

Приезжему было 52 года. Известно, что он отдыхал в Пхукете, и в один из дней отпуска решил попробовать хваленый тайский массаж. Однако в процессе, спустя 45 минут, турист уснул и начал хрипеть. Помочь ему не успели, так как уже сердце остановилось.

Прибывшие на место правоохранители начали предварительную проверку, в ходе которой оказалось, что массажный салон является прачечной и на самом деле не имеет разрешения на предлагаемые услуги.

Супруга погибшего рассказала, что ее муж вел малоподвижный образ жизни. Перед тем как посетить салон она и супруг выпили пиво, что также могло сыграть свою роль. Однако семья туриста отказалась от вскрытия и более тщательных экспертиз. Они хотят похоронить сингапурца по традиционным религиозным обрядам.

Ранее сообщалось, что туриста из России спасли после попытки доплыть до берегов Таиланда