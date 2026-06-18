«Огромное разочарование»: еврочиновники возмущены электромобилями, за которые сами проголосовали

В Еврокомиссии нарастает недовольство служебным автопарком — чиновники жалуются на неудобства, связанные с переходом на электротягу. Как сообщает Politico, батарей автомобилей не хватает, чтобы преодолеть расстояние около 440 км между Брюсселем и Страсбургом.

Перерыв на подзарядку в Люксембурге, занимающий 20–30 минут, стал обязательной частью поездки, что превращает стандартную пятичасовую дорогу в еще более утомительное путешествие, пишет Bild.

Сотрудники восьми кабинетов еврокомиссаров признали, что сложившаяся ситуация стала для них «огромным разочарованием». При этом попытка сэкономить заряд батареи за счет снижения скорости, по данным Politico, может растянуть поездку до семи часов.

Интересно, что еврокомиссары, которые теперь вынуждены мириться с дополнительными остановками, ранее сами проголосовали за перевод автопарка на электрическую тягу. Сейчас около 80% из 128 служебных автомобилей ЕК являются электромобилями, и к 2027 году эта доля должна достичь 100%.