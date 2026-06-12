Огромный лев украл сумку у перепуганных туристов в индийском храме

В индийском штате Гуджарат во время посещения древнего храмового комплекса группа путешественников столкнулась с необычным грабителем. Как сообщают лесные ведомства региона, дикий азиатский лев средь бела дня забрел на священную территорию и утащил личную сумку у замерших от ужаса людей, передает « Турпром ».

Инцидент произошел в Палитане, в храмовом комплексе на холме Шатрунджайя — одном из самых почитаемых мест паломничества джайнов. Группа туристов спокойно осматривала древнюю архитектуру, когда из прилегающих зарослей на территорию беспрепятственно зашел взрослый лев. Зверь вел себя абсолютно как хозяин положения, не обращая внимания на крики.

Перепуганные люди в панике замерли и отступили к стенам, побросав часть личных вещей прямо на каменном полу. Лев неторопливо подошел к оставленной добыче, аккуратно взял в пасть дорожную сумку одного из туристов и так же вальяжно скрылся с ней в направлении лесного массива. Некоторые паломники прервали свой подъем к храму из-за угрозы безопасности.

На место происшествия по тревоге был вызван десант сотрудников местного лесного департамента и егерей. Прочесав прилегающие джунгли по горячим следам, рейнджеры сумели обнаружить брошенную хищником сумку. К счастью, зверь лишь слегка потрепал обшивку зубами, а все содержимое, включая паспорта и кошельки пострадавших, осталось в целости и сохранности. Сумку вернули владельцу через храмовый фонд.

После инцидента лесной департамент усилил патрулирование и наблюдение за дикими животными в районе холма Шетрунджайя, чтобы обеспечить безопасность паломников и посетителей.