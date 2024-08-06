Огромный торт, мастер-классы и «Городок здоровья»: Талдом отметил День города

В Талдоме масштабно и ярко отметили День города.

В честь праздника Талдомская больница организовала «Городок здоровья», что стало уже доброй традицией для горожан. Подобная акция проходит в юбилейный раз — в десятый. В нынешнем году в ней приняли участие более 250 взрослых и порядка 100 детей.

Горожане приходили в Парк «Победа», где квалифицированные медики проводили осмотр. Кто-то хотел пройти осмотр с профилактической целью, другие же горожане заинтересованы в выявлении скрытых заболеваний.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

Медицинский осмотр — важное и ответственное дело, однако на празднике проходило много развлекательных мероприятий. Так, Международный альянс профессиональных поваров и кулинаров помог городу организовать Гастрономический фестиваль «Сладости для радости», в рамках которого прошло много мероприятий. Самым ярким стал его финал — приготовление 30-ти килограммового торта «Муравейник по-Талдомски». Гости праздника дегустировали кулинарный шедевр.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

На главной сцене парка «Победа» горожан развлекали артисты. Они пели и танцевали, представляли театральные этюды. Кретивный парад колясок стал «главным гвоздем» программы. Люди зажигательно танцевали под песни кавер-группы «ОРАНЖЕВЫЙ ВИНИЛ» и танцующего диско-хаус оркестра.

Особое внимание было уделено сценарию детской развлекательной программы: анимационное представление «Алиса в стране чудес» и «Фикси-шоу», пенная вечеринка. Анимационная программа и интерактивные шоу были подготовлены и для взрослых горожан.

День города прошел ярко. Каждый горожанин мог найти развлечение, которое соответствует его предпочтениям. В завершении мероприятия состоялось светодиодное шоу и фестиваль салютов.