Огуречный лимит: в Мытищах на продажу популярных овощей ввели ограничения

Весеннее снижение цен на тепличные огурцы обернулось для жителей Мытищ неожиданным препятствием. В одном из сетевых супермаркетов города ввели жесткое ограничение: в одни руки отпускают не более пяти килограммов популярного овоща по акционной цене, пишет REGIONS .

В социальных сетях появились фотографии ценника, на котором красуется привлекательная цифра — 199,99 рубля за килограмм. Однако радость покупателей омрачила приписка мелким шрифтом: «Не более 5 кг в одни руки».

Корреспондент REGIONS решил проверить, можно ли обойти огуречный лимит с помощью современных технологий. Оказалось, что в мобильном приложении того же магазина цена даже ниже — 139,99 рубля за килограмм. Но и тут покупателя ждет ограничение: огурцы предлагают добавлять в корзину поштучно, и итоговый вес заказа все равно не должен превышать разрешенную норму. Учитывая, что один длинноплодный огурец может тянуть на 450 граммов, набрать стандартную пятикилограммовую продуктовую корзину не так уж сложно.

Как выяснилось, под раздачу попали не только огурцы. Подобные лимиты распространяются и на другие позиции. Например, заказать на дом можно не больше трех тыкв или десяти яблок с грушами. А мытая морковь за 54,99 рубля, которую тоже нормировали (не более трех килограммов), и вовсе исчезла с прилавков в считанные часы.

В администрации торговой сети подтвердили: ограничения введены осознанно. Представители ритейлера подтвердили, что в магазине действуют ограничения по самым ходовым продуктам. Им важно, чтобы товаров хватало всем.

На вопрос, как быть, если семья большая или на носу праздничное застолье, в магазине предложили нестандартное решение: оформить заказ онлайн и в комментариях попросить добавить овощей побольше.

«Мы можем собрать и больше, если в магазине есть достаточное количество. Можете оформить заказ на сайте, а в комментарии к нему указать, какое количество овощей и фруктов вам потребуется», — пояснили в магазине.

Тем, кто не любит пользоваться приложениями или доверять комментариям, советуют прогуляться до ближайшего рынка. Там длинные тепличные огурцы продают за 250 рублей, а маленькие пупырчатые — за 350–400 рублей за кило. Правда, там уж точно никто не спросит, сколько килограммов собирается унести покупатель.

