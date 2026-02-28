Россиянам объяснили ответственность за надкусанный огурец в магазине

Юрист Илья Русяев объяснил, почему шутка с надкусанным овощем в магазине может обернуться серьезными неприятностями. Многие думают, что надкусать огурец или помидор — мелочь без последствий, но на деле это может квалифицироваться как правонарушение.

В интервью REGIONS эксперт объяснил, что магазин вправе расценить такие действия как умышленное повреждение имущества. По статье 7.17 КоАП РФ за такое предусмотрено административное наказание — штраф от 300 до 500 рублей. Это касается именно умышленной порчи, когда товар становится непригодным для дальнейшей продажи.

Когда человек не просто надкусывает, а съедает товар полностью и уходит без оплаты, ситуация переходит в мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ. Штраф здесь может достигать пятикратной стоимости товара, но не менее 1000 рублей, или иные меры вплоть до ареста до 15 суток при повторных случаях.

Если покупатель увидел товар ненадлежащего качества на полке магазина, то ему нужно обязательно сообщить об этом его сотрудникам.

«Нужно сразу сообщить персоналу или охране, чтобы товар убрали. Обязанности задерживать кого-то у обычного посетителя нет, а попытка „разобраться“ может обернуться отдельным конфликтом», — объяснил Русяев.

Магазин в такой ситуации обязан снять поврежденный товар с продажи, зафиксировать инцидент (часто с помощью видеокамер), а также имеет право вызвать полицию. Охранник может задержать нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов, если есть признаки посягательства на имущество.

Юрист подчеркивает: другим покупателям лучше не вмешиваться и не вступать в конфликт с администрацией магазина. Это может привести к лишним проблемам. Если товар действительно небезопасен или вызывает сомнения в качестве, покупатель вправе потребовать замены или возврата денег, а при отказе — обратиться в Роспотребнадзор с жалобой.

Проблема не только в самом надкусе. Огурец или другой продукт после контакта с чужими руками, ртом или поверхностями становится потенциально опасным для здоровья других людей из-за возможного переноса бактерий и вирусов.

