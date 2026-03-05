Огурцы и Иран: эксперт оценил, обрушит ли рынок овощей в России ситуация на Ближнем Востоке

В последние недели в информационном пространстве поползли тревожные слухи: а не подорожают ли снова огурцы? Поводом стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке и возможные перебои с поставками сельхозпродукции из Ирана. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось в ситуации вместе с доктором экономических наук, профессором, бывшим замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.

Овощной вопрос в России стоит остро последние месяцы. В феврале депутаты Госдумы даже обратились в ФАС с просьбой проверить производителей огурцов. Цены на этот сезонный продукт традиционно растут с августа, достигая пика к ноябрю-январю. В 2026 году добавился погодный фактор: январские морозы увеличили затраты на отопление теплиц, что автоматически повысило себестоимость тепличных овощей.

Но при чем тут Ближний Восток? Иран — один из поставщиков сельхозпродукции в Россию. В 2024 году страна поставила товаров на 1,2 миллиарда долларов, в 2025-м объем вырос на треть, а на 2026-й стороны планировали довести его до 3 миллиардов. В иранском экспорте — огурцы, сельдерей, фисташки, форель, креветки, финики, яблоки, чай и специи.

Однако профессор Холод призывает не паниковать. По его слова, конфликт не спровоцирует резкого скачка цен и уж тем более продуктового кризиса.

«Я бы успокоил россиян, какого-то кризиса действительно никто не ожидает. Все зависит от того, чем закончится эта военная операция, потому что после нее, может быть, вообще прекратятся поставки сельхозпродукции из Ирана. <...> И могут остаться абсолютно прагматичные сделки, которые к политике не имеют никакого отношения. Это же не вооружение, не нефть, а обычная сельхозпродукция, которую Ирану тоже надо куда-то девать», — считает Леонид Холод.

Иранская продукция была востребована в периоды, когда альтернативы не существовало. Например, когда Узбекистан не мог поставлять арбузы или салатные овощи. Но сейчас ситуация изменилась, и у России есть целый список стран, готовых закрыть потребности потребителей.

Самый острый вопрос — фисташки. Иран — второй производитель в мире после США. Но свято место пусто не бывает: на смену иранским придут китайские или турецкие фисташки. Финики сможет поставлять Северная Африка. Чай и специи, включая знаменитый иранский шафран, способна заместить Индия. Рынок рыбы и креветок тоже не дрогнет: в 2024 году Иран поставил этой продукции примерно на 60 миллионов долларов — объем некритичный.

С яблоками в России и вовсе благодать, напомнил эксперт. В магазинах продается медовый хруст — это яблоки российского производства, которые хорошо хранятся.

Главное, что должны понять потребители: овощной рынок живет по своим законам, и политические пертурбации на нем сказываются минимально. Уже сейчас начались отгрузки из местных и южных тепличных хозяйств, поэтому цены на овощи пойдут вниз по естественным причинам. А иранские поставки пока идут в рабочем режиме.

Ранее сообщалось, что в Мытищах Мсобласти на продажу популярных овощей ввели ограничения. Под них попали и огурцы.