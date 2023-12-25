Охлобыстин рассказал, почему пожалел о воспитании детей по советам психологов

Актер часто отличается от своих экранных эпатажных персонажей сериалов и кино, которые всегда «творят добро», хотя старается соответствовать морали и совести. Тому же он учит своих детей, в воспитании которых не обошлось без кнута.

Иван Охлобыстин сыграл во втором фильме «Холоп», где ему выпала роль психолога, жестко перевоспитывающего наглых мажоров. Перед премьерой он поделился с сайтом aif.ru, пользуется ли шоковыми методами воспитания в жизни, и с какими трудностями столкнулся он и его супруга Оксана Арбузова с детьми.

По мнению звезды «Интернов», современные родители совершают ошибку, когда чрезмерно балуют детей и покупают им все то, чего не у них не было. Это часто не позволяет детям идти собственным путем, испытывать закаляющие их трудности и наступать на грабли. К тому же, многие предпочитают пряник, вместо кнута. По словам Охлобыстина, наказания ремнем отменять нельзя.

«Ремень — вообще хороший психолог. <...> Одно дело — ты его ремнем по заднице ударил, другое — ты с ним неделю не разговариваешь. И это значительно хуже. Ты ему ломаешь психику, оставляя наедине с собой, потому что самостоятельно он не может принять никакого решения...Мы с супругой тоже много ошибок сделали, пытаясь ориентироваться на советы каких-то знаковых психологов», — признался актер.

Как рассказал Охлобыстин, один из советов закончился травмой для его ребенка. Заключался он в том, чтобы не обращать внимания на постоянные плачи. Однако это игнорирование обошлось дорого. По мнению актера, нужно не стесняться быть учителями своим детям, стараться относиться по-человечески и не пытаться постоянно доминировать.

Напомним, что у Охлобыстина шестеро детей. Самому младшему, Савве, 17 лет, а старшей, Анфисе, 27 лет. По словам звездного отца, его наследники не избалованы, во многом самостоятельны и не похожи на мажоров из нового фильма.