Охота из квартиры: стая куропаток «оккупировала» подоконник в Звенигороде

Необычное соседство установилось у жителей частного дома в Звенигороде. На их подоконнике обосновалась целая стая куропаток. Фотографии пернатых гостей, которые невозмутимо расположились у окон и, кажется, даже заглядывают внутрь в поисках угощения, быстро стали местной сенсацией в социальных сетях.

Причины такого доверчивого поведения птиц раскрыл ученый-орнитолог Владимир Романов. По его словам, это не случайность, а часть общей адаптационной стратегии.

«Куропатки успешно приспосабливаются к городской среде. В первую очередь их привлекают места, где меньше плотной застройки, но они могут обосноваться даже во дворах многоквартирных домов. Основная причина — доступность корма. В городах, особенно в парках, много растительной пищи», — рассказал Романов.

Эксперт выделил несколько ключевых факторов, делающих город привлекательным для птиц зимой. Во-первых, это обилие растительной пищи в парках и скверах. Во-вторых, систематическая подкормка со стороны человека. И, наконец, более мягкий микроклимат: в черте города температура часто на градус-два выше, а уборка снега облегчает поиск пропитания.

По словам орнитолога, городские условия зимой мягче, чем лесная среда.

Станут ли такие визиты птиц в жилые кварталы регулярными, покажет время. Как отметил орнитолог, только продолжительные наблюдения позволят понять, является ли это временной мерой или новым трендом в поведении пернатых. Пока же жители Звенигорода получили уникальную возможность наблюдать за жизнью диких птиц буквально в нескольких сантиметрах от своего окна, не тревожа их и не нарушая естественного хода событий.

