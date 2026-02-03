Утиный скандал на Амуре: как птицы сорвали перелет на юг и устроили курорт в центре города

Жителей Хабаровска удивила стайка уток, спокойно плавающая в открытой полынье на реке Амур в начале февраля. Птицы обосновались возле арены «Ерофей» на участке, где лед обычно не формируется даже зимой, сообщает dvnovosti .

Специалисты объясняют это явление естественными причинами и влиянием человека. На реке существуют промоины — места с быстрым течением и относительно теплой водой, которые не замерзают в холода. В данном случае ситуацию усугубляет сброс теплых сточных вод и активное течение, создающие для птиц постоянную незамерзающую зону.

Как пояснили в краевом музее имени Гродекова, в этой полынье зимуют большие крохали. Эти птицы в теплые зимы часто отказываются от длительной миграции, оставаясь возле мест гнездования, если находят подходящие условия с открытой водой и достаточным количеством рыбы.

Мягкая зима и антропогенные факторы предоставили пернатым альтернативу изнурительному перелету. Для горожан это необычное зрелище стало поводом задуматься о том, как деятельность человека меняет привычки дикой природы. Птицы демонстрируют удивительную способность адаптироваться, находя убежища в самой близости от крупного города.

