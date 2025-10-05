Охота на голоса: почему во Франции отправляют взрывные посылки политикам и юмористам?

Во Франции были перехвачены три почтовых отправления, содержащие взрывчатые вещества. Инцидент произошел в коммуне Сент-Олей, расположенной в департаменте Дордонь.

По информации радиостанции Ici, одна из трех посылок сработала прямо в автомобиле почтальона. Несмотря на это, обошлось без пострадавших. Как уточняют источники, мощность зарядов была рассчитана не на причинение смерти, однако они вполне могли привести к травмам.

Адресатами опасных отправлений стали известные в стране лица: политик, журналист и комик. Их имена пока не разглашаются.

Примечательно, что правоохранительные органы не квалифицируют случившееся как террористический акт. По версии следствия, который подтвердил осведомленный источник, инцидент больше похож на «неудачную шутку». Это также объясняет, почему к расследованию не была подключена антитеррористическая прокуратура. На данный момент задержаний по делу не производилось, ведет его местная жандармерия.

