Маркарян идет на сделку: удастся ли скандальному блогеру избежать максимального срока

Известный блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в реабилитации нацизма, отказался от состязательного процесса. В суд поступило официальное ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.

Это означает, что подсудимый полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном, а судебное заседание пройдет без исследования доказательств и допроса свидетелей.



По версии следствия, не позднее февраля 2025 года Маркарян опубликовал видео, в котором содержались оскорбительные высказывания в адрес защитников Отечества. В частности, речь идет о циничных комментариях в отношении подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Теперь блогеру вменяется два эпизода по статье 354.1 УК РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о защите памяти жертв геноцида советского народа.