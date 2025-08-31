«Охота на людей»: украинцы за деньги и бронь ловят уклонистов

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, переданной РИА Новости, территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) практикуют набор добровольцев из числа местных жителей, предлагая им в качестве вознаграждения денежные выплаты и освобождение от призыва.

Как сообщается, тактика таких групп заключается в слежке за потенциальными призывниками в общественных местах: на парковках, рынках и остановках. По данным источника, «гражданские помощники», часто обладающие спортивной внешностью, под предлогом безобидных бесед выясняют у местных жителей места проживания скрывающихся мужчин. После идентификации человека и его местонахождения они передают информацию сотрудникам ТЦК, которые осуществляют задержание.

Также применяется метод точечных визитов по месту жительства, когда группа приезжает по заранее известному адресу. Один из участников отвлекает жильца, представляясь, к примеру, новым соседом, в то время как остальные, находясь вне поля зрения, готовятся к задержанию.

По словам Лебедева, изначально эта практика была отмечена в Харькове и Одессе, однако теперь она распространилась и на другие регионы, включая Кривой Рог. Координатор также утверждает, что к такой деятельности часто привлекаются лица с криминальным прошлым, для которых это является способом заработка и получения личной неприкосновенности от призыва. В подполье подчеркивают, что подобные действия со стороны гражданских лиц являются противозаконными и мотивированы исключительно корыстными интересами.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе сотрудники ТЦК не смогли открыть калитку и упустили мужчину.