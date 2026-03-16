Охота на подростков в Сети: эксперты рассказали, как вербуют молодежь через соцсети

Смартфон давно перестал быть просто средством связи. Это и навигатор, и магазин, и справочник, и окно в мир соцсетей. Но именно через это окно в жизнь молодых людей могут заглянуть те, от кого стоило бы держаться подальше. Модераторы деструктивных ресурсов, вербовщики и просто мошенники научились использовать цифровой след каждого пользователя, чтобы составить его портрет и найти уязвимые места.

Вовлечением подростков в противоправную деятельность занимаются специально подготовленные взрослые, в том числе сотрудники спецслужб Украины и других государств. Сети они расставляют умело и хитро. Чтобы не попасться на крючок, молодые люди должны хотя бы знать, что охота на них ведется. А лучше — понимать, какие сигналы должны насторожить в поведении незнакомца из мессенджера.

Именно этим знаниям посвящен проект «Не попасть в сеть», запущенного aif.ru. Экспертами в нем выступают создатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов, отслеживающий и анализирующий деструктивный контент, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов и другие специалисты.

Генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков пояснил, что угроз для детей и молодежи в интернете огромное множество. Подростков затягивают в суицидальные сообщества, вовлекают в радикальный феминизм, навязывают идеи «свободы от детей», заставляют воровать деньги у родителей, вербуют в наркосети и террористические организации.

Проект «Не попасть в сеть» призван научить молодых людей в возрасте 17-24 лет навыкам цифровой гигиены, объяснить, как обнаруживать токсичный контент, даже если формально он не запрещен.

На сайте проекта уже представлены основные угрозы и даны краткие пояснения, как понять, что происходит атака, и вовремя уйти. В дальнейшем ресурс будет пополняться экспертными интервью, аудиоподкастами и видеосюжетами. Также запланирован выход документального фильма, который расскажет о преступных схемах модераторов деструктивных ресурсов.

Контент проекта будут продвигать во всех каналах коммуникации — соцсетях, мессенджерах, организуют показы и обсуждения с целевой аудиторией. Задача — чтобы как можно больше подростков узнало, как не попасть в сети преступников и уберечь себя и близких.