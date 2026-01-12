«Охота окончена». Ученый, потративший полвека на поиски Несси, объяснил, что стояло за «наблюдениями»

Британский натуралист Эдриан Шайн, посвятивший изучению загадочного озера Лох-Несс более пяти десятилетий, пришел к однозначному выводу: следов доисторического чудовища в шотландском водоеме не существует. Об этом сообщает издание LadBible.

Свою научную «охоту» Шайн начал в далеком 1973 году, но с годами его первоначальная уверенность в реальности Несси стала угасать. Переломным моментом стал случай, когда исследователь принял за спину монстра обычный подводный валун. Впоследствии многие из якобы зафиксированных свидетельств он научился объяснять естественными причинами: например, необычные волны часто создаются судами, проходящими по расположенному рядом Каледонскому каналу.

Также Шайн дал рациональное объяснение и знаменитым фотографиям «длинной шеи» чудовища. По его мнению, это может быть оптический обман, вызванный скоплением водоплавающих птиц на гладкой поверхности озера. Кроме того, эксперт обратил внимание на скудную кормовую базу Лох-Несса — объем рыбы здесь явно недостаточен для выживания крупного хищника размером с плезиозавра.

Несмотря на то, что многолетний поиск не увенчался сенсационным открытием, 76-летний ученый нисколько не сожалеет о потраченных годах. Он признаётся, что сам процесс исследований принес ему огромное удовлетворение, и оставляет возможность для новых, пусть и менее мифических, открытий в будущем.

